Paasverkeer zorgt vandaag al voor vroege en lange files

De ANWB wijst verder op de vele evenementen die drukte veroorzaken: The Passion in Dordrecht trekt donderdagavond veel publiek. Tijdens het weekend zijn onder meer de Keukenhof, Paaspop in Schijndel en het Designer Outlet in Roermond grote publiekstrekkers. In Zuid-Limburg staat op eerste paasdag de wielerwedstrijd Amstel Gold Race op het programma. Ook in attractieparken is het altijd druk tijdens het paasweekend.