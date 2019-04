Paf-roeper: ‘Baudet hoeft niet te vrezen voor mij’

Dat meldt ze in een statement via haar advocaat. Dinsdag moet de 21-jarige demonstrant voorkomen omdat ze tijdens het anti-discriminatieprotest scandeerde ‘als je Thierry dood wil schieten, zeg dan ‘paf’.” De beelden hierover gingen viraal, politici reageerden onthutst, op maandag na de demonstratie werd ze opgepakt bij een krakersbolwerk in Nijmegen. Al snel betuigde ze spijt.

Lied

De verdachte legt in de verklaring uit waarom ze de controversiële leus aanhief: ,,Ik hoorde dit liedje op de melodie van ‘if you're happy and you know it, clap your hands’. Ik zag er geen kwaad in, ik zong het ook, ik had niet verwacht dat mensen het als bedreigend zouden opvatten, dat het serieus genomen zou worden. Ik roep enkel op om ‘paf’ te roepen, bedreigen was niet mijn bedoeling.”