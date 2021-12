Pak dwazen die ambulancepersoneel belagen nu eens echt aan

Kort geding: ‘Stop direct met lockdown, mensen willen door met hun leven’

De gevolgen van de harde lockdown zijn zo ingrijpend, dat ze per direct zou moeten worden beëindigd. ,,Deze lockdown gaat in tegen de fundamentele rechten van de Nederlandse bevolking’’, betoogde advocaat Bart Maes in een kort geding in de rechtbank in Den Haag. De Staat wil de lockdown zeker tot 14 januari handhaven.

15:58