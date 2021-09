Pakketbezorger (20) raakt baan én studie kwijt na brute overval: 'Alles is in duigen gevallen’

De toekomst die hij voor zich zag liggen, bestaat niet meer. Zijn studie vastgoed kan hij op zijn buik schrijven, net als zijn baan als pakketbezorger. Het vertrouwen in de mens is hij kwijt, en de vraag is of dat ooit nog terugkomt. Een brute overval veranderde het leven van een 20-jarige pakketbezorger voorgoed. ,,Alles is in duigen gevallen.”

Het is een paar dagen vóór Kerstavond als de Limburgse pakketbezorger met zijn busje op pad gaat door de provincie. Het is vanwege de feestdagen ontzettend druk. ,,Het was een bijzondere ochtend”, zo begint het slachtoffer zijn relaas in Opsporing Verzocht. ,,Eerst moest ik een fiets ophalen. Een mevrouw gaf mij koekjes mee, omdat de pakketbezorgers het zo druk hadden die dagen.”

Pistool herladen

In het Limburgse dorpje Dieteren (circa 800 inwoners) moet de pakketbezorger een telefoon van Vodafone afgeven bij een woning. ,,Het gekke was dat de rolluiken dicht waren”, memoreert het slachtoffer in Opsporing Verzocht. ,,Ik belde alsnog aan, maar niemand deed open.” Op het moment dat hij terug naar zijn busje loopt, verschijnt er een gewapende man voor zijn neus.

De overvaller maakt een agressieve indruk en richt het pistool recht op het hoofd van de bezorger. ,,De eerste twee seconden stond ik stil en wist ik niet wat me overkwam. Na die twee seconden probeerde ik mezelf te herpakken.” Op het moment dat de overvaller zijn pistool laadt, weet de bezorger dat het menens is. In een reflex grijpt de bezorger met zijn linkerhand naar het wapen. ,,Omdat ik zo gespannen was en zo gefocust op het pistool, liet ik de rechterkant van mijn gezicht helemaal open. Dat was voor hem een mooie plek om een klap uit te delen.”

Duizelig

De worsteling die daarop ontstaat gaat er heftig aan toe. De bezorger krijgt met het pistool meerdere klappen tegen zijn hoofd, waardoor hij duizelig wordt. ,,Op dat moment wist ik: er is nu geen tijd om flauw te vallen of weg te rennen of wat dan ook. Ik moet nu mijn mannetje staan.” Op het moment dat hij vuistslag op zijn rechterkaak krijgt, komt er een piep uit zijn oren en dreigt het fout af te lopen. ,,Alles ging in slow motion. Ik voelde dat mijn kaak gebroken was.”

Een collega die in de auto nog steeds aan de lijn hangt, hoort dat het mis is en waarschuwt de hulpdiensten. Op dat moment raakt ook de overvaller in paniek. Hij stapt in de bus van de bezorger en rijdt met piepende banden weg. Het slachtoffer weet zijn telefoon nog te pakken en blijft zwaargewond en in shock achter. In het ziekenhuis blijkt hij een een dubbele kaakbreuk op te hebben gelopen.

Hij heeft veertien schroeven en twee platen in zijn kaak en een aantal implantaten waar tanden zaten. Daarnaast lijdt het slachtoffer aan een posttraumatisch stresssyndroom en heeft hij concentratie- en zichtproblemen, waardoor hij heeft moeten stoppen met zowel zijn opleiding als zijn baan. ,,Ik kamp nog steeds met psychische klachten. Ik ben achterdochtig, ik vertrouw situaties niet meer, ik vertrouw de mens niet meer.”

Signalement

Het slachtoffer, zelf van Marokkaanse afkomst, herinnert zich dat zijn belager Arabisch verstond en ook deels sprak. Daarnaast gebruikte de overvaller het woord ‘beurs’ voor portemonnee, wat erop zou kunnen duiden dat hij uit Limburg of Vlaanderen komt. Tijdens de overval had de dader aanvankelijk een muts op, maar die verloor hij gaandeweg. Ook een deel van zijn wapen is achtergebleven. Die voorwerpen zijn volgens de politie belangrijke sporen in het onderzoek, net als twee voertuigen.

De overvaller ging ervandoor met de witte bestelbus van de pakketbezorger. Die is verderop in Dieteren teruggevonden, zij het zónder een deel van de lading. De telefoon waar het allemaal om te doen leek, bleef achter. Wél zijn acht pakketten van Gall & Gall meegenomen door de dader(s), die mogelijk in een grijze Chevrolet Kalos reed of reden.

De politie is negen maanden na de overval nog naarstig op zoek naar de overvaller. Ze roept getuigen op zich te melden.