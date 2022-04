Pakketbezorger gemist? Straks alleen nog digitaal bericht

Wie niet thuis is op het moment dat de pakketbezorger van PostNL voor de deur staat, ontvangt per 1 juli 2022 alle informatie over de locatie van het pakket alleen nog per mail of in de app. Dat meldt het postbedrijf vandaag.

Nu krijgt de ontvanger die niet thuis is bij bezorging de informatie over de locatie van het pakket via een briefje op de mat, e-mail en in de PostNL-app. De papieren versie verdwijnt komende zomer. Het scheelt de pakketbezorger tijd en het bespaart 70.000 kilo papier per jaar.

Bij ongeveer 9 procent van de te bezorgen pakketten is de ontvanger niet thuis op het moment van bezorging. Het pakket wordt dan meestal bij de buren afgeleverd, of bij een PostNL-punt in de buurt.

In mei 2021 is PostNL deels al gestart met het digitaal informeren in plaats van met het briefje op de mat. Die stap levert volgens het postbedrijf grote voordelen op. Ontvangers zouden het waarderen dat de meest actuele informatie over hun pakket overal en altijd via e-mail en in de app beschikbaar is.

De komende maanden loopt er een campagne om ontvangers van de nieuwe werkwijze bewust te maken.

