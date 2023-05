Pand Eindhoven brandt uit, onduidelijk of er mensen binnen zijn; vuur Drachten onder controle

De brandweer laat een leegstaand gebouw aan de Lichtstraat in het centrum van Eindhoven gecontroleerd afbranden. Het vuur woedt zaterdagavond in een pand dat volgens de brandweer vaak gebruikt wordt door dakloze mensen. Of er nog mensen binnen waren weet de brandweer niet zeker, maar als dat zo is, ,,dan is hun overlevingskans klein tot nihil”, aldus een woordvoerder.



Een deel van het dak van het gebouw is al ingestort en de brandweer verwacht dat het pand ,,geheel verloren gaat”. Het was even mogelijk voor brandweerlieden om naar binnen te gaan, toen zijn geen mensen gezien. Maar al snel werd het te gevaarlijk binnen en moest het vuur vanaf buiten bestreden worden. Het uit laten branden van het gebouw gaat volgens de woordvoerder nog uren duren. ,,We bereiden ons voor om tot diep in de nacht door te gaan.”



Het pand staat in een druk stuk van de stad, met veel woningen in de directe omgeving, zo legt hij uit. Bij de brand komt veel rook vrij. Er is een NL-Alert verzonden. Wie last heeft van de rook moet naar binnen gaan of het gebied verlaten, aldus de brandweer verder nog.



Terrassen bij horecagelegenheden in de buurt zijn ontruimd. Nieuwsgierigen worden door politie en handhavers weggestuurd en de brandweer roept mensen op niet naar de brand te komen. Om voldoende bluswater te hebben wordt er water gehaald uit rivier de Dommel, vlakbij het Van Abbemuseum. De waterslangen worden over de Wal en Keizersgracht gelegd, waardoor er volgens de brandweer hinder voor het verkeer kan optreden. Er zijn ruim honderd brandweerlieden ingezet.