Paniek om ‘lijken’ in Mookse bos: ‘Echt te vies voor woorden’

Frank Bolsenbroek (58) had de witte hoopjes vanuit zijn auto al op de parkeerplaats langs de bosrijke Groesbeekseweg zien liggen toen hij van de kapper in Groesbeek kwam. ,,Ik dacht, ik loop er met mijn hondje straks nog even langs om te kijken wat het is. Ik zag twee in bedlakens gewikkelde pakketten. Met vochtplekken. Voorzichtig gaf ik er eentje met mijn voet een zetje en ik schrok me te barsten: het voelde flubberig en zwaar, als weefsel. Ik zag een arm bewegen.”