Parachutist stort neer bij vliegveld Teuge

Hij was een van de zes mensen die met de laatste vlucht van vandaag meegingen. Bij de landing kwam hij hard terecht en zou voorover zijn gevallen. Rond het vliegveld ging het verhaal dat de man in de lucht onwel zou zijn geworden. Erwin van den Braak, die vandaag de leiding over het Nationaal Paracentrum had, wil dat niet bevestigen. ,,Dat zou speculeren zijn en daar doen wij niet aan mee.”

Van den Braak zegt dat het om een ervaren parachutist gaat. ,,De parachute heeft zich goed geopend, maar bij de landing is iets mis gegaan. Er is gelijk eerste hulp verleend, waarna de hulpdiensten zijn gekomen.‘’

Noodlottig

Begin juni vond op vliegveld Teuge een noodlottig ongeval plaats, waarbij een 19-jarige Eindhovense zwaar gewond raakte en een paar dagen later om het leven kwam. De parachutiste kwam bij de landing in de problemen. Op 20 mei kwam een 55-jarige man uit Lelystad na een sprong verkeerd terecht. Hij brak twee nekwervels en liep een incomplete hoge dwarslaesie op.

In juli 2017 raakte een 52-jarige Rotterdamse parachutist zwaargewond bij de landing. In 2015 werd zijn derde sprong een 56-jarige Duitser uit Knüllwald fataal. De man had er net anderhalve dag van een cursus parachutespringen opzitten. In 2012 kwam een 48-jarige parachutist uit Schijndel om het leven na een sprong vanaf paracentrum Teuge. Hij werd gevonden in een weiland. Het is niet uitgesloten dat de man onwel werd tijdens zijn val.