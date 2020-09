Parachutist stort neer in weiland Terwolde

Het ongeluk gebeurde rond 17.40 uur vanavond aan de Lochemsestraat bij Terwolde. Wat er precies mis is gegaan, is volgens de politie nog onduidelijk. Vermoedelijk maakte de man een twist in de lucht, waarna hij zijn reserveparachute heeft geopend en bij de landing hard ten val is gekomen.

Koeien

Dat gebeurde in het weiland waar de koeien van boer John Overvelde staan. ,,We zagen de originele parachute naar beneden dwarrelen en de parachutist kwam er achteraan gevlogen met zijn hulpparachute", zegt Overvelde tegen deze site.



,,Ik heb daar koeien in de wei en ben er dus toch maar even heengelopen om te kijken of ze niet geschrokken waren. En toen ik om de hoek kwam lopen, lag die man in de wei. Ik had totaal niet in gedachten dat dat fout zou kunnen gaan. Hij had last van z'n rug, dus heb ik de hulpdiensten ingeschakeld.”