Paraplu in de aanslag: de herfst is in aantocht

In het laatste weekend van de astronomische zomer werden we volgens Weerplaza nog getrakteerd op warmte met maxima van 21 tot 27 graden en veel zonneschijn.Maar dat gaat veranderen. Met de start van de astronomische herfst slaat het weer om. Nadat op maandag een frontensysteem ons land is gepasseerd, draait de wind naar het zuidwesten en kunnen meerdere storingen ons land vanuit het zuidwesten in de laatste dagen van september bereiken.

Storm

Alsof dat nog niet genoeg is krijgen we op dinsdag en woensdag te maken met de restanten van de tropische storm Humberto. Het gaat bij ons zorgen voor buien. Ook de tweede helft van de week ziet er nat uit. Elke dag is de paraplu nodig, want de atmosfeer is vrij onstabiel dus komen er soms buien voor. Daarbij is de lucht vrij vochtig en is het vaak bewolkt. De zon piept slechts af en toe door het deprimerende wolkendek. De temperaturen gaan zo rond de 20 graden uitkomen.