Parkeerboete terwijl hele wijk vol staat met trekkers: ‘Ik kon geen kant op’

Stond op parkeerplek

Het is ook niet zo dat Renilde met haar stekkerauto dwars op de stoep stond. Nee, haar vierwieler stond keurig op een laadplek geparkeerd. Eerst om te laden, en toen ie vol zat, wilde ze haar wagen verplaatsen naar een andere parkeerplek, zoals ze altijd doet. Alleen: dat was precies rond het tijdstip dat Zwolle, en bovenal haar wijk Assendorp, volstroomde met landbouwvoertuigen. ,,Zelfs de parkeerplaats van Jumbo stond er vol mee. Nergens was plek, overal trekkers op de stoep.”

Twee maten

Dat ze haar auto weg had moeten halen na het laden, weet ze zelf ook wel. Volgens de regels zat ze fout. ,,Maar dit is meten met twee maten. Overal trekkers, en dan hier een boete voor uitschrijven. Daar word ik wel knorrig van.”

Boeren betalen

Nadat ze haar beklag deed op Twitter bood LTO Noord, de aanstichter van het protest in Zwolle, aan om de boete te betalen. Sterker nog, het geld is inmiddels overgemaakt. ,,Wij vroegen de boeren om naar Zwolle te komen, dus als daar onbedoelde gevolgen van komen, dan nemen we daar verantwoordelijkheid voor”, reageert voorzitter Rudie Haarman. ,,Een sympathiek gebaar”, vindt Renilde. ,,Maar het gaat mij vooral om het principe van handhaving. Het was dikke chaos in de wijk.”