Parkeren bij kleine vliegvelden steeds duurder

De prijsvergelijker keek begin april naar de kosten van parkeren op zestien luchthavens waar Nederlanders veel gebruik van maken. Vooral Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport zijn flink duurder geworden in vergelijking met een jaar geleden. In Eindhoven ging de prijs voor een week parkeren met 21 procent omhoog tot 67,65 euro. In Rotterdam ging het om een plus van 12,5 procent tot 58,50 euro.



Parkeren op Schiphol werd ondertussen juist 5 euro goedkoper voor drie dagen en 2,50 euro goedkoper voor acht dagen. Schiphol bleef met 67,50 euro voor een week stallen van de auto wel een van de duurste vliegvelden uit het onderzoek. Het voordeligste vliegveld uit de vergelijking is wederom Groningen Airport Eelde. Daar kostte drie dagen parkeren 12,50 euro en moet voor een week moest 35 euro worden betaald.