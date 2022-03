Parochianen in Geerdijk woest: zij moesten tekorten van kerk ophoesten, terwijl Henri (78) er gratis mocht wonen

Het borrelde al een tijdje onder het oppervlak, maar afgelopen week kwam de bonje tussen de 78-jarige huurder Henri Ossevoort en de geloofsgemeenschap tot uitbarsting. „Opeens stond er kraantje voor de deur om de elektra af te sluiten”, zegt Ossevoort. En dat gebeurde. „Dan is het koud thuis, kan ik je vertellen.”



De rechter dwong de geloofsgemeenschap Ossevoort deze week om de stroom weer aan te sluiten, maar de parochianen kregen toch wat ze wilden: er komen gesprekken over het einde van de ‘huurperiode’, want de woning moet in de verkoop om een faillissement af te wenden. De woede is groot in de geloofsgemeenschap met achthonderd parochianen. Ossevoort is de gebeten hond, al beloofde hij deze week om gas en licht vanaf nu te zullen betalen. Maar wat zit er eigenlijk allemaal achter deze kwestie?