Partijen hekelen improvisatie kabinet: ‘De willekeur regeert, avondklok moet ineens blijven’

Toch wil het kabinet het land ‘wat zuurstof’ geven, meldde premier Rutte gisteren, door hier en daar wat meer mogelijk te maken vanaf begin maart. Dat levert weinig applaus op in het parlement. Partijen als de PVV, Forum en ook de SGP zetten grote vraagtekens bij nut en noodzaak van de controversiële avondklok, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hameren op snelle heropening van het hoger onderwijs, andere fracties willen dat het kabinet de horecamogelijkheden voorzichtig verkent. CDA’er Pieter Heerma: ,,Zou het niet verstandiger zijn om richting 8 maart te kijken hoe terrassen veiliger kunnen? Nu zien we vaak mensen te dicht op elkaar bij een muurtje of vlak naast zo'n terras.” GL-leider Jesse Klaver hamert opnieuw op ‘de testsamenleving’: ,,Daar moeten we werk van maken. De r-waarde kan met 0,3 omlaag als we dat doen, dat is iets anders dan lockdownmaatregelen. Waarom kiezen we er niet voor? Hoeveel tests liggen er nu in opslag? Ik denk: een nog langere lockdown kan Nederland niet aan.” PvdA en SP verwijten het kabinet willekeur: eerst was het schrappen van de avondklok absolute topprioriteit, nu is die ingrijpende maatregel verlengd tot 15 maart. ,,Weer worden beloftes gebroken”, zei SP-fractieleider Lilian Marijnissen. ,,Die avondklok zou als eerste eraf gaan, dat wordt niet waargemaakt. Straks moeten we vanaf negen uur thuis blijven en mogen we maar één persoon op bezoek krijgen en kunnen we overdag wel naar de Hema voor een broodrooster. Dat is niet te volgen.”