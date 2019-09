Partner burgemeester Halsema officieel verdachte wapenbezit

,,De heer Oey is door ons als verdachte gehoord’’, zo stelt de woordvoerder. Het verhoor stond al gepland voor deze week, maar is naar voren gehaald door een interview dat de partner van Halsema aan NRC had gegeven. Ín dat interview verklaarde Oey dat het wapen van hem was. Het proces-verbaal van de zaak kwam op 14 augustus aan in Haarlem om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Illegaal

Eerder verklaarde wapenspecialist en -handelaar Henk de Deugd tegenover deze krant dat Robert Oey, het onklaar gemaakte Duitse revolver nooit had mogen gebruiken voor zijn filmproductiebedrijf. Dit type wapens is illegaal. Volgens De Deugd heeft de eigenaar van het wapen een probleem, want in Nederland was het tot 2016 bij wet verboden om handvuurwapens onklaar te laten maken. ,,Pistolen en revolvers mochten niet gedeactiveerd worden omdat die ‘voor afdreiging geschikt zijn’, zoals de wet stelt,” aldus De Deugd.

Of burgemeester Halsema zelf een probleem heeft met de vondst van het wapenbezit valt nog te bezien. Daarvoor zou de burgemeester in ieder geval kennis moeten hebben van de aanwezigheid van het wapen in de ambtswoning.