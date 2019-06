Partner tien jaar ouder? Dan is de kans op een scheiding een stuk groter

Meer dan vijf jaar leeftijdsverschil met uw partner? Dan verkeert u in de gevarenzone, want de kans is een stuk groter dat u uit elkaar gaat dan bij stellen die ongeveer even oud zijn. Bij meer dan tien jaar verschil heeft zelfs meer dan een derde van de stellen in Nederland na 12 jaar een punt achter de relatie gezet.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van alle Nederlandse stellen (zowel gehuwd als ongehuwd) die in 2003 gingen samenwonen, is bij het CBS bekend of ze nog bij elkaar zijn of niet. ,,Het gaat om bijna 87.000 stellen, we hebben twaalf jaar lang informatie vergaard over deze groep’’, vertelt CBS-onderzoeker Tanja Traag. Ze benadrukt dat de waarom-vraag niet in dit onderzoek is meegenomen.

Klein leeftijdsverschil

Een van de belangrijkste constateringen uit het langdurige onderzoek is dus dat samenwoners met een klein leeftijdsverschil een grotere kans hebben om bij elkaar te blijven, dan stellen die meer in leeftijd schelen. Van de stellen met maximaal twee jaar leeftijdsverschil die in 2003 gingen samenwonen, was na twaalf jaar 25 procent uit elkaar. Stellen die tot vijf jaar in leeftijd verschillen, gingen nauwelijks vaker uit elkaar. Maar is het verschil vijf tot tien jaar, dan is het risico op een scheiding 30 procent. Bij een nog groter leeftijdsverschil neemt het risico op scheiding verder toe.

Bij grote leeftijdsverschillen blijken relaties iets stabieler als de man ouder is dan de vrouw. Van de stellen waarvan de man vijf tot tien jaar ouder was dan de vrouw, was na twaalf jaar 29 procent uit elkaar. Als de vrouw vijf tot tien jaar ouder was, was de scheidingskans 32 procent.

Een andere opvallende conclusie uit het onderzoek is dat stellen die al op jonge leeftijd gingen samenwonen, het vaak niet twaalf jaar met elkaar uithielden. ,,Van de stellen waarvan de vrouw bij het begin van de samenwoonrelatie 18 tot 20 jaar was, was bijna de helft na twaalf jaar uit elkaar. Waar dat aan ligt? Die vraag hebben we niet meegenomen in het onderzoek, maar wat wellicht meespeelt is dat mensen die ouder zijn en ook meer opleiding hebben genoten, selectiever zijn bij het uitzoeken van hun partner. Dit leidt vaker tot stabielere relaties’’, aldus Traag.

Ook het onderwijsniveau speelt volgens het CBS een rol bij de duurzaamheid van relaties. De kans dat samenwonende stellen elkaar niet meer hoeven, is het kleinst als beide partners hoogopgeleid zijn. Van de in 2003 gevormde stellen waarvan beide partners een hbo- of universitaire opleiding hadden, was na twaalf jaar 19 procent uit elkaar. Het verschil met stellen met twee niet-hoogopgeleide partners is groot; van hen was 31 procent na twaalf jaar niet meer samen.

Volgens Traag speelt het onderwijsniveau dus een belangrijke rol bij een stabiele relatie. ,,Inmiddels verlaagt niet alleen een hoog onderwijsniveau van de man, maar ook dat van de vrouw de kans op een scheiding. Hoogopgeleide vrouwen scheidden voorheen juist vaker dan niet-hoogopgeleide seksegenoten.’’

Vorige eeuw

In de tweede helft van de vorige eeuw was de situatie volgens Traag wezenlijk anders dan nu. ,,Toen werd de stabiliteit van huwelijken in ons land bevorderd door een hoog onderwijsniveau van de man, maar werden huwelijken juist minder stabiel als de vrouw goed was opgeleid. Deze huwelijken eindigden het vaakst in een scheiding. De kwetsbaarheid van deze relaties werd toegeschreven aan het feit dat deze huwelijken weinig voorkwamen en indruisten tegen de heersende sociale norm van het traditionele kostwinnersmodel. Die tijd is, zo blijkt uit onze gegevens, echt verleden tijd.’’