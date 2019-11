Pas als bijzondere letters als chocola worden aangeboden, kan ik het sinterklaasfeest omarmen

Elk jaar opnieuw, in aanloop naar pakjesavond, besef ik dat ik nooit een volwaardige burger van dit land zal kunnen worden, omdat bepaalde feesten – waaronder Sinterklaas – helemaal niet inclusief van karakter zijn.



Van de week zetten wij thuis onze schoentjes. Ik kocht voor iedereen een chocoladeletter en had er zelf ook graag een gekregen, maar nog steeds was ik de enige voor wie Hema geen plekje had ingeruimd in zijn assortiment.



Mijn voornaam begint namelijk met een Ö. Die letter ontbreekt steevast in de schappen van onze winkels. Hoe kan dat in vredesnaam?



Wie Hans, Rennie of Erik heet, zal dit probleem niet herkennen, maar als drager van de naam Özcan raak ik keer op keer teleurgesteld in onze samenleving.