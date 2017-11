'Pas op met spullen kopen via Facebook en Instagram'

Advertenties voor jurkjes, horloges, huidcrèmes of fotoboekjes. Wie een beetje door Instagram of Facebook scrolt komt ze vanzelf tegen. Maar is kopen via sociale media wel veilig? De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint vandaag een campagne om facebookers en instagrammers te waarschuwen.

‘Bestel niet zomaar iets via sociale media. Check eerst wie er achter zit’, zo luidt de boodschap van de ACM. Het doel is om mensen, vooral jongeren tussen de 15 en 25 jaar, bewust te maken van de risico’s van impulsaankopen via sociale media. Het aantal verkopen op Facebook, Instagram en Twitter is namelijk al tijden aan het stijgen, aldus de ACM. Toch zit er dikwijls een addertje onder het gras.

Het grootste risico zou hem zitten in de onbereikbaarheid van de verkopende partij. De advertenties waarmee met slechts een paar klikken een aankoop kan worden gedaan, zijn later vaak moeilijk terug te vinden. Heb je bijvoorbeeld een kledingstuk besteld dat niet past, dan is het vaak moeilijk om het te retourneren. Kopers zouden dus eerst genoeg informatie moeten verzamelen over de verkoper totdat ze daadwerkelijk wat kopen. Door de vluchtigheid van de advertenties kunnen verkopers vaak relatief eenvoudig anoniem blijven.

Ook blijkt dat bedrijven die via sociale media verkopen consumenten vaak niet alle informatie geven over het product, het bedrijf en over de aankoop, zoals informatie over het retourrecht en de verzendkosten. Dat terwijl ook zij, net als webwinkels, verplicht zijn deze informatie duidelijk te vermelden voordat de consument de aankoop doet.