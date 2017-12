Pas op: plaatselijk glad door bevroren wegen

Voorlopig blijft er wel een code geel van kracht. Gedurende de dag vallen er vandaag buien, in het binnenland soms met natte sneeuw, of met hagel. Dat meldt Weerplaza . Tussen de buien door is er af en toe ruimte voor de zon. Het waait zwak tot matig en het wordt zo'n 4 tot 5 graden.

Vannacht kan het ook gaan sneeuwen, met kans dat het lokaal blijft liggen omdat de temperaturen dan rond het vriespunt liggen. De grootste kans op wat sneeuwval is in de Limburgse heuvels. De meeste buien lijken over de zuidelijke helft van het land te trekken, maar ook elders in het land blijft een beetje sneeuw mogelijk. Trekt er een winterse bui in de nacht naar zondag over bijvoorbeeld de Veluwe of het Rijk van Nijmegen, dan kan het ook daar net zo goed wit worden.