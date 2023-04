Pasen 2023: dit zijn de oude en nieuwe tradities

Overlast door Tik­Tok-rij­en van tientallen meters in de 9 Straatjes in Amsterdam: ‘Dit is krankzin­nig’

De dagelijkse rijen in de populaire 9 Straatjes in Amsterdam zijn lang niet voor alle ondernemers goed nieuws. Zij zitten niet te wachten op de drommen toeristen die voor friet of chocoladekoeken naar het winkelgebied komen en de stoep blokkeren. ‘Straks wordt het hier een soort Wallen.’