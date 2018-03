Pasen: verkeersdrukte begint al vroeg, minder buitenlandse toeristen

Hoe zit dit nou: ligt Harry Mulisch in het graf van iemand anders?

7:00 Stomverbaasd was de Noord-Hollandse familie De Lange in 2015: Harry Mulisch bleek in hun 'eeuwige' familiegraf te liggen. Hun eigen familiegraven waren geruimd. Ze stapten naar de rechter en die doet vandaag uitspraak. Wat ging hier mis?