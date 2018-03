Pasen wordt druilerig en kil

,,Het wordt geen weer om buiten te gaan paasbrunchen", aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,Het wordt koud en vaak ook nat. Met temperaturen van 6 tot 7 graden is het te koud voor deze tijd van het jaar. Normaal gesproken is het namelijk zo'n 11 à 12 graden."



Paasspektakel The Passion houdt het vanavond nog wel droog. Pas rond 22.00 uur trekt er vanuit het zuidwesten een regengebied ons land binnen. Ook de komende dagen wordt het bewolkt en druilerig. Zaterdag overdag is het nog grotendeels droog, waarna het op Eerste Paasdag wat regenachtiger wordt. In de nacht van zondag op maandag is er nachtvorst, waarbij in het noorden zelfs een vlokje natte sneeuw kan vallen.