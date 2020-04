Pasgeboren baby Tyler ontslagen uit ziekenhuis Amstelveen: ‘Hij gaat dit winnen’

Een pasgeboren baby die gisteren met corona werd opgenomen in Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, is vanmiddag naar huis gestuurd. Hij maakt het goed en komt er naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal bovenop, laat vader Leroy van der Terp (29) aan deze site weten. ,,Hij had mogelijk een milde variant van het virus.”

De amper zes weken oude Tyler werd gisteren positief getest op het coronavirus en is daarmee vermoedelijk de jongste coronapatiënt van Nederland. Hij verkeerde geen moment in levensgevaar, al ging zijn situatie later in de avond wel achteruit. Tyler kreeg als gevolg van het virus ademhalingsproblemen en kon amper meer eten.

‘Het blijft zwaar’

Vader Leroy, die als de dood was dat zijn kind er niet bovenop zou komen, laat nu weten dat zijn zoontje een goede nacht heeft gehad. ,,Onze kleine man mag gelukkig weer naar huis. Hij vertoont bijna geen symptomen van het virus meer.” Helemaal gerust is de jonge vader nog niet. ,,Het idee dat hij nog steeds besmet is, is lastig en zwaar en bijna niet te verkroppen.”

De jonge vrachtwagenchauffeur, die zijn vrouw en kind niet in het ziekenhuis mocht opzoeken vanwege besmettingsgevaar, heeft nog geen idee hoe de komende dagen eruit gaan zien. ,,We weten nog niet hoe we het straks thuis moeten gaan aanpakken. Dat horen we later vandaag van de GGD”, zegt Leroy.

Steunbetuigingen

De vader werd na het bericht op deze site overladen met kaarten, brieven en berichtjes van buurtgenoten. ,,Heel veel mensen leven mee met ons gezin. Dat doet ons erg goed.” Het is nog steeds niet duidelijk hoe Tyler besmet is geraakt.

,,Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar als vrachtwagenchauffeur kom ik op veel plekken in Nederland. Misschien dat ik aan een vieze koffiemok heb gezeten of dat ik via een besmette deurklink het virus heb opgelopen. Je weet het niet, en dat maakt dit virus zo beangstigend. Zo onvoorspelbaar”, zei Leroy gisteren.