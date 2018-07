Passagier filmde vliegtuigcrash Aviodrome-toestel van binnenuit

,,Dit gaat mis, dit gaat heel erg mis'', zegt een inzittende, terwijl er grote vlammen uit de linkermotor schieten. Een paar seconden later stort het vliegtuig met een harde klap neer.



Het historische toestel uit 1954 zou later deze maand naar het Aviodrome in Lelystad vliegen. De Zuid-Afrikaanse eigenaar, Rovos Rail, had het propellervliegtuig aan het luchtvaartmuseum geschonken om daar te worden tentoongesteld. Dat gaat niet meer door; het toestel is niet meer te herstellen. Drie Nederlandse medewerkers van Aviodrome zaten in het toestel en raakten lichtgewond.