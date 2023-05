Passagiers veerboot extra nacht vast op Ameland vanwege problemen met autobrug

Reddings­bri­ga­de waarschuwt: pas op met zwemmen in koud water, ‘wacht nog half maandje’

Met warm weer in aantocht - donderdag begint de meteorologische zomer officieel - neemt ook het aantal mensen dat het water opzoekt toe. Was het Pinksterweekend ondanks de zon nog wat fris voor een duik, woensdag kan het landinwaarts richting de 25 graden gaan. Lekker zwemweer? Zo vroeg in het jaar is het water nog erg koud, waarschuwt de reddingsbrigade. ‘Doe het niet op dit moment, het is nog niet warm genoeg.’