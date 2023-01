Passagiersvliegtuig landt vóór de landingsbaan op Schiphol, Onderzoeksraad doet onderzoek

Prins Harry vol lof over slavernij­woor­den Wil­lem-Alexan­der in kersttoe­spraak

De Britse prins Harry heeft zich in een interview met de Amerikaanse zender ABC News lovend uitgelaten over koning Willem-Alexander. De betekenis van diens woorden over het Nederlandse slavernijverleden in zijn kersttoespraak zijn volgens de jongste zoon van de Britse koning Charles ‘enorm’.

