‘Patiënten moeten echt de baas worden over de eigen medische gegevens’

WET VOOR PATIËNTGEHEIMPatiënten moeten de baas worden over hun eigen medische gegevens, vinden artsen-, patiëntenorganisaties en politici. Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt de mogelijkheden van een in de wet vastgelegd ‘patiëntgeheim’.

Nu steeds meer medische informatie van Nederlanders via allerlei zorgsystemen en health-apps wordt opgeslagen en techreuzen als Google en Apple hun blik ook op de zorg richten, moet er snel een wet komen die het ‘patiëntgeheim’ garandeert.

Dat zeggen artsen, patiënten en politici in navolging van expert Theo Hooghiemstra, die de term onlangs lanceerde in zijn proefschrift. Minister Bruno Bruins (Zorg, VVD) onderzoekt of het patiëntgeheim haalbaar is. ,,Uit je patiëntendossier mogen bedrijven geen informatie halen, maar als je zelf met een fitness- of slaap-app allerlei informatie opslaat, geldt het medisch beroepsgeheim niet’’, zegt Hooghiemstra. ,,Daarom moet de overheid er voor zorgen dat je niet gedwongen kan worden om zulke informatie af te staan.”

Zulke dwang is bepaald geen vergezocht scenario. ,,Het mag niet, maar toch komen wij regelmatig tegen dat het UWV, verhuurders of verzekeraars mensen onder druk zetten om hun medische dossier af te geven”, zegt Thom Meens van de Patiëntenfederatie Nederland. ,,Die zeggen: ‘als wij uw dossier niet zien krijgt u geen uitkering of keren wij als autoverzekeraar niet uit’.”

Apps

Daarom is extra wettelijke bescherming nodig, menen voorstanders. Volgens Hooghiemstra staren de maatschappij en de politiek zich soms blind op zaken in het patiëntendossier en wordt de wereld daarbuiten te vaak vergeten: ,,Er zijn nu al meer dan 350.000 gezondheidsapps in de wereld. Alles wordt bijgehouden. Die informatie moet nooit tegen je worden gebruikt.”

Minister Bruins komt nog voor de zomer met een uitgewerkt oordeel over het patiëntgeheim, meldt zijn woordvoerder. In een eerder Kamerdebat liet de minister zich positief uit over het idee.

Medische data

Daarnaast willen ziekenhuizen en politici ook een rem op commercieel gebruik van medische data. Ziekenhuizen moeten voor meer dan honderd ziektes en aandoeningen de kwaliteit verplicht registreren, maar besteden de administratieve romsplomp vaak uit aan bedrijven. Wat er vervolgens mee gebeurt blijft voor patiënten vaak schimmig.