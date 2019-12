Patiënten naar verkeerde ziekenhuis gestuurd en medicatie niet op orde bij faillissement

Het faillissement van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen in 2018 verliep chaotisch en ongecontroleerd. Patiënten werden naar verkeerde ziekenhuizen gestuurd, medicijnen waren niet beschikbaar en er ontbraken actuele medische gegevens. De veiligheid van de patiënten was in het geding.

Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat vandaag is gepubliceerd. Het rapport ‘Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen – risico’s voor de patiëntveiligheid’ uit forse kritiek op de gang van zaken.

Terugval in behandeling

De onderzoeksraad wil dat de regels bij faillissementen wordt aangepast zodat het belang van patiëntveiligheid voorop komt te staan. Het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen leidde tot vertragingen en terugval in behandeltrajecten van duizenden patiënten. Ook werden operaties afgezegd, waren medicijnen niet beschikbaar, werden patiënten naar verkeerde ziekenhuizen gestuurd of ontbraken actuele medische gegevens.

Quote Dat er geen ernstige ongevallen zijn gebeurd is mede te danken aan de inzet en veerkracht van het ziekenhuis­per­so­neel Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Omdat niet duidelijk was welke faciliteiten of specialisten beschikbaar waren in het geval van complicaties bij een medische ingreep, konden artsen niet weloverwogen besluiten over medische ingrepen. Toch zijn er volgens de onderzoeksraad géén ernstige ongevallen bekend als gevolg van de faillissementen. Dit is volgens de raad ‘mede te danken aan inzet en veerkracht van het ziekenhuispersoneel’.

Abrupt afgebouwd

De zorg moest abrupt worden afgebouwd toen de financiële situatie kritiek bleek en de salarissen niet meer konden worden uitbetaald, aangezien de zorgverzekeraar niet wilde meewerken aan een gefaseerde afbouw. “Een situatie waar niemand zich op had voorbereid en die chaotisch verliep”, schrijven de onderzoekers.

De inspectie concludeerde eerder ook al dat het faillissement van het MC Slotervaart in 2018 tot onnodig veel onrust en onduidelijkheid heeft geleid. Zo’n ongecontroleerd faillissement mag van de inspectie ‘nooit meer voorkomen in de zorg’.

Zorg in elk ziekenhuizen in gevaar

In oktober concludeerde BDO Accountants in de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen dat de zorg in elf Nederlandse ziekenhuizen in gevaar is. De wachtlijsten worden langer en personeelstekorten zijn schrijnend. Ook al doen ziekenhuizen het financieel iets beter dan vorig jaar, ‘het gevreesde zorginfarct’ is volgens accountants ‘niet afgewend’.

Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer scoorde het slechtst; dat krijgt nu een twee en vorig jaar een drie. Het Ommelander Ziekenhuis in Groningen moet het doen met een schamele vier, terwijl dat vorig jaar nog een acht kreeg.