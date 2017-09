Patrick Stoof: Hollywood heeft plek voor iemand als ik

update Utrechtse straat weer vrij na vondst mogelijke handgranaat

0:24 De Utrechtse politie heeft kort na middernacht de Minahassastraat in Lombok weer vrijgegeven, nadat deze eerder op de avond was afgezet. Bewoners werden uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Mogelijk lag er een handgranaat in een auto in hun staat.