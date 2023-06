Pedofiel Marthijn U. in Ecuador veroordeeld tot tien jaar cel

Taghi wil alleen achter gesloten deuren iets kwijt over advocaten­kwes­tie: ‘Anders zou hij niks zeggen’

Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, wilde alleen achter gesloten deuren vertellen wat de situatie is rond zijn verdediging. Taghi, die nu officieel nog zonder advocaat zit, wilde daar geen pers of publiek bij. De rechters stemden in, omdat hij anders niks zou zeggen.