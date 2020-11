Pedojacht leidde tot fatale mishandeling Jan (73) in Arnhem

Loser.com leidt opnieuw naar Wikipedia­pa­gi­na Donald Trump

11 november De domeinnaam loser.com linkt weer rechtstreeks door naar de Wikipediapagina van Donald Trump. Dat gebeurde eind 2015 ook al eens. De url is in handen van IT’er Brian Connelly, die regelmatig doorlinkt naar pagina’s van mensen waar hij niet bepaald fan van is.