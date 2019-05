Pegida blaast betoging bij moskee in Eindhoven af

,,We gaan niet als apen in een kooi staan”, zegt Pegida-voorman Edwin Wagensveld stellig. Wagensveld stelt dat Pegida zou moeten betogen in een soort kooi met een 2 meter hoog hekwerk met daaromheen nog eens een afzetting. Ook zouden de betogers niet veel geluid mogen maken. ,,In zo’n situatie kan je niet demonstreren’', zegt Wagensveld. ,,Bovendien kregen we minder tijd om te betogen dan waar we om hadden gevraagd.’’



Volgens Wagensveld zijn er meer maatregelen genomen dan vooraf is afgesproken. ,,Dit is een schande!” De reden voor de strikte maatregelen is volgens Wagensveld duidelijk: ,,Men is bang dat wij worden aangevallen. Het is toch te gek voor woorden dat dit nodig is als je tegen de islam demonstreert? Hebben die linkse mensen gisteren ook onder politie begeleiding bloemen neergelegd omdat ze bang waren voor ons? Nee dus.”