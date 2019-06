Pegida mag opnieuw demonstreren in Eindhoven, maar alleen in binnenstad

De keuze voor een locatie midden in de stad heeft onder andere tHet plein biedt tevens ruimte aan tegendemonstraties en is voor de politie een beter beheersbare locatie. Met de keuze voor deze datum en deze locatie denkt burgemeester Jorritsma optimaal het demonstratierecht te faciliteren, terwijl ook de impact op de stad te overzien is. Met deze beslissing worden de aanvragen voor een Pegida-demonstratie op 11, 12 en 13 juni toegestaan. Op basis van de Wet openbare manifestaties mag de burgemeester wijzigingen aanbrengen in datum, tijd en locatie van aangekondigde demonstraties. Over het omzetten van de drie data in één datum en het aanwijzen van een andere locatie is afgelopen weekend met Pegida gesproken. Op alle punten is met Pegida overeenstemming bereikt, behalve op het punt van de locatie. Pegida houdt vast aan de wens om nabij een moskee te demonstreren. Dat laatste punt wil burgemeester Jorritsma niet honoreren. Volgens de driehoek is de kans op wanordelijkheden kleiner als een demonstratie van Pegida niet bij een moskee wordt gehouden.

A-locatie

Burgemeester Jorritsma wil met deze beslissing uit de impasse komen die ontstaan is nadat een eerdere demonstratie in de Eindhovense wijk Woensel volledig uit de hand liep. ,,Het Stadhuisplein is een A-locatie. Pegida kan daar voor het oog en oor van iedereen haar mening laten horen, vlak vóór de deur van het stadhuis, waar het stadsbestuur huist. Tevens is daar voldoende ruimte om tegendemonstranten, die ook een aanvraag hebben ingediend, de gelegenheid te geven hun geluid te laten horen.’’



,,Het plein is berekend op duizenden mensen. We vieren daar Koningsdag, onze Bevrijdingsdag en evenementen als Ameezing of een kampioenschap. Eerdere demonstraties zoals ‘We Are One’ hebben daar ook plaatsgevonden. Gemeente en hulpdiensten hebben ruime ervaring in het omgaan met grote groepen mensen op die plek. En belangrijk voor mij: het plein ligt niet in een woonwijk en beperkt daarmee het risico dat bewoners slachtoffer worden van ongeregeldheden. Zoals dat bij de demonstratie van 26 mei helaas wel het geval was.”