Peiling De Hond: meeste Nederlanders willen strafzaak tegen tabak

Fotograaf Chris Keulen wint Zilveren Camera

3 februari Fotograaf Chris Keulen heeft de Zilveren Camera 2017 gewonnen, de prijs voor de beste persfoto van het jaar. Hij wint de prijs voor de serie Kwetsbare Liefde, over een man die thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw. De prijs is hem overhandigd in Museum Hilversum.