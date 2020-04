PEILING | Leven in corona-lockdown: op welke boodschap van Rutte hoop jij?

Coronavirus 75 nieuwe ziekenhuis­op­na­mes en 67 sterfgeval­len door coronavi­rus

14:26 Het afgelopen etmaal zijn in ons land 67 meldingen gedaan van overlijden ten gevolge van het Covid-19, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de dagelijkse rapportage. De laatste 24 uur werden tevens 75 opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis gemeld. Gisteren was er sprake van 83 sterfgevallen en 110 nieuwe ziekenhuisopnames.