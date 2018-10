Penningmeester verduisterde 1,9 miljoen kerkgeld: 3 jaar cel

Een 53-jarige man die als penningmeester van een protestantse kerkgemeenschap in Leiden ruim 1,9 miljoen euro heeft verduisterd, is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat de man, Frank van E., vier jaar lang geld van de kerk naar zijn eigen bankrekening overmaakte. Hij kocht onder meer luxe spullen en betaalde er vakanties mee.