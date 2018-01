Pepijn Gunneweg: ‘Ik wil een magische wereld creëren’

Iedereen paraat voor tweede keer hoogwater in één week

5 januari Na de zware storm die voor hoogwater langs de Nederlandse kust zorgde, staat Rijkswaterstaat nu paraat voor hoge waterstanden verder landinwaarts. Door de vele regen en de dooi stijgt het waterpeil in de Rijn in Duitsland steeds verder en dat water komt ook onze kant op. Toch maakt men zich bij de waterbeheerders in ons land nog niet echt zorgen.