Pepperspray ingezet bij protest in gevangenis Lelystad door coronamaatregelen

Tijdens een incident in de Penitentiaire Inrichting Lelystad hebben bewakers vanmiddag pepperspray ingezet. Dat meldt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er was een protest gaande omdat een aantal gedetineerden het niet eens is met de getroffen corona-maatregelen.

Het dagprogramma is door de maatregelen rond het virus namelijk aangepast, ook mag er momenteel geen bezoek worden ontvangen. Een ‘aantal gedetineerden was het niet eens met het dagprogramma’, bevestigt een woordvoerster van het ministerie van justitie, na berichtgeving door RTL Boulevard.

Er was een protest gaande tegen het dagprogramma, waarbij een aantal gedetineerden een keukenraam dichtplakten. Omdat de situatie voor de gevangenenbewaarders toen niet meer te overzien was, werd er pepperspray ingezet om iedereen weer terug te krijgen naar zijn cel. ,,Er zijn daarbij geen gewonden gevallen.” Hoeveel gedetineerden hierbij betrokken waren, kon ze niet zeggen.

De spanningen in gevangenissen lopen behoorlijk op sinds er maatregelen zijn getroffen om uitbraken van het coronavirus tegen te gaan. Dit zet de situatie behoorlijk onder druk, stelde gevangenispersoneel eerder deze week al.

Drugs

Niet alleen de afzondering valt gedetineerden zwaar, ook waarschuwde personeel van gevangenissen dat er momenteel een soort drugstekort is, stelden zij in een brandbrief aan het ministerie.

Doorgaans worden er drugs meegesmokkeld door bezoekers, maar alle bezoek is momenteel opgeschort. ,,Het niet toelaten van bezoekers heeft als gevolg dat er minder drugs te verkrijgen zijn. De gevolgen hiervan zijn dat spanningen toenemen en er door gedetineerden naar alternatieven wordt gezocht. De explosieve toename van het gooien van drugs over de muren is hier een goede indicator van’’, stond in de brief.

Ook wordt er momenteel veel om medicatie gevraagd en wordt dit ook verhandeld, omdat dit dient als ‘vervanging voor drugs’. ,,Een aantal collega’s oppert zelfs om softdrugs te verstekken of geeft aan op dit moment zelf niet in te grijpen bij ontdekking van softdrugs’’, stond zelfs in de brandbrief te lezen.

In gevangenissen is hoe dan ook veel zorg om het virus. Hoewel ‘pas’ vier gedetineerden besmet zijn, zeggen medewerkers dat bezorgd te zijn dat ze geen beschermingsmateriaal als mondkapjes krijgen, terwijl ‘de 1,5 meter-regel niet te handhaven’ zou zijn. ,,Kantoren, cellen, loopgangen en algemene ruimtes zijn gewoon te klein of te smal.”

