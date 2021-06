Percentage bloeddonoren met antistoffen bijna 70 procent

Het percentage bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus is gestegen van 54 procent eind mei tot 69,5 procent op dit moment. De stijging is vooral te danken aan de vaccinaties, meldt de research-afdeling van bloedvoorziening Sanquin.

Dat blijkt uit de Vinger aan de Pols (VAP)-studie van bloedbank Sanquin in samenwerking met het RIVM, die wekelijks een steekproef van ongeveer tweeduizend bloeddonors onderzoekt op corona-antistoffen. Het meten van antistoffen bij donors geeft inzicht in de verspreiding van Covid-19 en de mate van vaccinatie in Nederland.

De vaccinatiestrategie is volgens de non-profitorganisatie duidelijk terug te zien in de leeftijdscategorieën van de donors. In alle leeftijdscategorieën schiet de afweer tegen het coronavirus omhoog. Boven de 61 jaar heeft zelfs ruim 90 procent antistoffen en bij donoren tussen de 51 en 60 jaar is het percentage gestegen tot boven de 80 procent.

Volledig scherm Omdat ouderen eerder gevaccineerd zijn is daar het percentage met antistoffen hoger. © Sanquin

De grafieken laten voor elk van de leeftijdsgroepen een sterke stijging zien vanaf het moment dat zij gevaccineerd konden worden. Sanquin gebruikt een test om verschillende corona-antistoffen te onderscheiden, om zo vast te stellen of iemand door vaccinatie of door een infectie antistoffen heeft ontwikkeld.

Volledig scherm In alle leeftijdscategorieën schiet de afweer tegen het coronavirus omhoog. © Sanquin

Het verhoogde vaccinatietempo is terug te vinden in deze meting. Eerder werd er vanuit gegaan dat één besmet persoon die het coronavirus heeft, gemiddeld tussen twee à drie anderen besmet. ,,Bij corona geldt dat als net iets meer dan 60 procent van corona is genezen of gevaccineerd is, het virus niet nog een slachtoffer weet te pakken. Als een stang in de metro na een coronapatiënt alleen nog maar beetgepakt wordt door immune mensen, heeft het virus geen nieuwe slachtoffers gevonden en dooft het uit. Mensen zijn dan zodanig omringd met immune mensen dat de uitbraak niet verder gaat’’, zo legde hoogleraar en arts-microbioloog Hans Zaaijer van Sanquin uit.

Maar met de nieuwe, besmettelijker, varianten van het virus, zoals de Delta-variant, die als eerste in India is ontdekt, is niet zeker welk percentage mensen met antistoffen nodig is om de circulatie van het virus te onderdrukken. Als het vaccinatieproces doorgaat zoals gepland verwacht de bloedbank al in juli al bij 80 procent van de donors antistoffen te kunnen aantreffen.