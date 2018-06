Perrons station Den Bosch vrijgegeven: vuurwapen blijkt vals alarm

Wethouder Almere weg om klacht seksuele intimida­tie

23:44 Wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) van Almere is donderdagavond afgetreden om een beschuldiging van seksuele intimidatie. Herrema, eerder wethouder in Amsterdam, stelde in een verklaring dat hij het gevoel had dat hij geen vertrouwen meer krijgt.