Persfotograaf Jeroen gaat af op een woningbrand, een tel later helpt hij bewoners hun huis uit

Dordtse familie lag te slapen toen hun woning vlam vatte door brandstich­ting: ‘Het huis had kunnen afbranden’

Federíco Alas Paz (62) en zijn vrouw Lucelly Ramírez (60) uit Dordrecht mogen enorm van geluk spreken. De scooter, die tegen de gevel van hun huis aan de Jacob Marisstraat stond en zaterdagnacht vermoedelijk in brand is gestoken, is weliswaar verwoest, maar het had een haar gescheeld of het was veel slechter afgelopen. Door dapper optreden van persfotografen en buren kon erger worden voorkomen.

30 januari