Persgroep sleept EU voor de rechter

In het gewraakte bericht wordt de reactie van de fabrikant van Buk-raketten vermeld, op de dag van de presentatie van het onderzoek naar de crash van vlucht MH17. De fabrikant wijst erop dat de raket is afgeschoten vanaf Oekraïens grondgebied. Een juiste weergave van wat is gezegd. Toch bestempelde een speciale taskforce van de EU het als nepnieuws.

De mening van de rakettenfabrikant is in meer media van De Persgroep weergegeven. De EU kwam echter alleen het bericht van De Gelderlander op het spoor en vindt dat daarin had moeten staan dat het gaat om 'pro-Russische' propaganda. Maar, zegt zakelijk directeur Bart Verkade van De Persgroep: ,,Onze berichtgeving is afgewogen en het is echt aan de redactie om nieuws te selecteren. Het is stuitend dat de EU of welke overheid dan ook zich hiermee bemoeit.'' Bovendien is er helemaal geen sprake van nepnieuws, benadrukt Verkade.