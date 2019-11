Personeel Nijmeegse Albert Heijn moest uit de kleren voor nieuwe bedrijfskleding

UpdateHet personeel van Albert Heijn krijgt volgend jaar nieuwe bedrijfskleding. Medewerkers van een filiaal in Nijmegen mogen als eersten de kleding gaan dragen. De maat werd aanvankelijk bepaald door foto’s in ondergoed die medewerkers moesten opsturen via een app. Na berichtgeving door NRC Handelsblad en de ophef die daarna ontstond, is de supermarktketen de pilot met de app echter gestopt.

„Ik zag een poster hangen in onze kantine en ik schrok”, vertelt Jochem de Haes (17), die bij de vestiging in Nijmegen werkt, in NRC. Op de poster stond: ‘Draag ondergoed of nauwsluitende sportkleding om zo goed mogelijk de contouren van je lichaam te kunnen meten. En vraag iemand om je te helpen bij het maken van de foto’s.’

Bizar

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het bizar: „Albert Heijn heeft helemaal geen grondslag om zijn werknemers dit op te leggen.” Ook zijn ze ongerust: ,,Het levert een bizarre database op van medewerkers van Albert Heijn, ín ondergoed”, licht een woordvoerder toe.



Albert Heijn liet de krant weten dit te doen om te voorkomen dat er te grote of te kleine kleding wordt besteld. Volgens een woordvoerder past zo’n app bij de huidige tijd en is het gebruik ervan op vrijwillige basis. Op de vraag wat er gedaan wordt met werknemers die dit bijvoorbeeld op basis van religieuze redenen niet willen: „Dan kunnen ze gewoon hun maat doorgeven aan de supermarktmanager”, zegt hij tegen NRC.

Het dagblad heeft echter een mail aan de Albert Heijn-medewerkers in Nijmegen in bezit waarin staat dat het gebruik van de app ‘essentieel en verplicht’ is. „Dan is er wel draagvlak ja”, zegt Niels Waas (17) die ook in het betreffende filiaal werkt.

Gestopt

De berichtgeving door NRC Handelsblad zorgde voor zoveel ophef dat Albert Heijn vanavond aan het dagblad en aan de NOS heeft laten weten onmiddellijk met de pilot te zijn gestopt. De woordvoerder zegt tegen de NOS dat er in de communicatie over het project een en ander is misgegaan. ,,Daardoor heeft de manager in Nijmegen er te veel druk op gezet.’’ Het personeel kreeg de indruk dat meedoen aan de proef verplicht was. Ook verkeerden medewerkers in de veronderstelling dat de foto’s in de app door mensenogen zouden worden bekeken. ,,Dat was niet de bedoeling. De kledingmaten zouden door een algoritme worden vastgesteld.”