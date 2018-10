Personeel Ryanair dreigt met nieuwe acties na sluiten basis Eindhoven Airport

Borstkan­ker­zie­ken­huis biedt 1 op 4 patiënten een andere behande­ling

13:53 Vijfjarig onderzoek wijst uit dat van alle borstkankerpatiënten die bij het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven aankloppen voor een second opinion één op de vier een ander behandelplan krijgt. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van borstkanker. ,,Het vragen van een second opinion mag geen taboe zijn'', betoogt Marjolein de Jong van AMZ. ,,Alles draait om de beste beoordeling en het uiteindelijke resultaat.''