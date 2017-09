Pestende meiden onder oog van schoolgenoten aangehouden

Fors meer boetes voor bellen tijdens het rijden

16:15 Het aantal boetes voor niet-handsfree bellen achter het stuur is fors toegenomen. In de maanden mei tot en met augustus werd bijna 26.300 keer een bon uitgeschreven, tegen een kleine 21.000 keer in dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt doordat de politie scherper let op bellen tijdens het rijden, zegt het ministerie van veiligheid en justitie.