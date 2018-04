Peter R. de Vries na boos vertrek weer terug in de rechtbank

Er stonden vandaag weer lange rijen bezoekers voor de rechtbank voor het proces: deze maandag zou mediamagneet Peter R. de Vries in de strafzaak tegen Willem Holleeder moeten getuigen. Hij was het die zussen Astrid en Sonja adviseerde opnames van hun broer te maken. Verslaggever Koen Voskuil is er vandaag bij en twittert.

De iconische misdaadverslaggever is om meerdere redenen interessant voor de strafzaak tegen Holleeder, die wordt verdacht van betrokkenheid bij vijf liquidaties. De Vries kent Holleeder en zijn zussen immers al sinds de Heinekenontvoering in 1983, die hij voor de Telegraaf van heel dichtbij volgde. De Vries reisde de ontvoerders achterna en raakte uiteindelijk bevriend met Cor van Hout, die weer een relatie had met Sonja Holleeder. Het was vanwege die jarenlange vriendschap dat Astrid en Sonja Holleeder in 2012 advies inwonnen bij De Vries, toen ze het besluit hadden genomen zich tegen hun broer te keren. De Vries adviseerde de zussen onder meer om heimelijk geluidsopnames te maken als bewijs.

Zowel de rechtbank als het Openbaar Ministerie en de verdediging zullen de misdaadverslaggever over meerdere onderwerpen ondervragen. Zo willen ze meer weten over zijn adviezen aan de zussen Holleeder. Maar er is meer. Peter R. de Vries gold lange tijd als één van de best ingevoerde mensen in het criminele circuit. Deze strafzaak draait om de machtsverhoudingen in de onderwereld van de afgelopen twee of zelfs drie decennia. De Vries kan daarom ook toelichten wat Holleeders positie was in het criminele milieu.