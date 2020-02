Peter R. de Vries over zwijgen Brech: ‘Te laf om eerlijk te zijn’

Storm Ciara LIVE | Wind houdt hele dag aan en zorgt voor zware ochtend­spits

8:27 Storm Ciara trekt langzaam weg uit Nederland, maar daarmee is het onstuimige weer nog niet voorbij. Ook vandaag moet men rekening houden met windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits. Ook de NS verwacht dat het treinverkeer nog last zal hebben van de gevolgen van de storm. De laatste ontwikkelingen over storm Ciara lees je in ons liveblog.