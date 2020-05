Peter R. de Vries stopt met advocatenwerk

Podcast Hoofdredac­teur: ‘We moesten wel reageren op de beschuldi­ging van censuur’

11:41 ‘De speech van Koning Willem-Alexander op De Dam tijdens de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei oogstte veel lof. Vandaar ook dat het AD een deel van die speech op de site wilde laten zien.,’ vertelt hoofdredacteur Hans Nijenhuis in de podcast Hoofdzaken. ‘De hele speech mocht niet geplaatst worden, dus moest er een keuze gemaakt worden, maar daar zat een zinnetje niet in. Toen werden we op Twitter beschuldigd van censuur.’