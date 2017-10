Peter R. de Vries: Vader slachtoffer Michael P. vroeg tevergeefs om hulp

,,De reden dat ik juist U hierover aanschrijf heeft betrekking op de wijze hoe de slachtoffers als voddenbalen behandeld worden in deze'', schrijft de vader in 2012 aan de toenmalige staatssecretaris Fred Teeven. ,,Ik heb mijn dochter niet de bescherming kunnen bieden tegen de maniakken in deze samenleving.''



De vader van het meisje vraagt zich verder af waarom het kabinet niet begrijpt dat mensen steeds vaker het recht in eigen handen nemen. ,,Ik mag toch zeggen dat dit (de verkrachting. red) zeer levensbedreigend en mensonterend is geweest voor 2 meisjes.''



Volgens Peter R. de Vries was Justitie wel degelijk op de hoogte van het gevaar van Michael P. ,,Vader verkracht meisje Nijkerk schreef dikwijls politieke top... maar kreeg nooit een antwoord! Krokodillentranen van politiek'', aldus De Vries op zijn twitter-account.