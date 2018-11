Petitie na ongeval Zaandam: brugwachter op iedere brug

Ongelukken in beide richtingen op A58: weg in beide richtingen dicht

18:53 Op de A58 zijn vrijdag aan het einde van de middag twee ongelukken gebeurd. De weg vanuit Tilburg naar Eindhoven is helemaal dicht, onder andere omdat er een traumahelikopter moest landen. De andere kant op is iets later ook een ongeluk gebeurd. Ook daar is de weg dicht.